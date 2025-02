Perquisizione e sequestri al cronista. Atto annullato dalla Cassazione: "Tutelare la segretezza delle fonti"

La Cassazione ha annullato il decreto di perquisizione nei confronti di Simone Innocenti, giornalista Corriere Fiorentino indagato per concorso nella rivelazione del segreto d’ufficio per un articolo pubblicato il 17 maggio 2024 sul caso dell’allieva suicida alla scuola Marescialli. La Suprema corte non ha ancora depositato le motivazioni, ma il 23 gennaio ha disposto la restituzione di quanto sequestrato al giornalista. È quanto rendono noto l’Associazione stampa e l’Ordine dei giornalisti della Toscana. "Solo martedì sera, 18 febbraio, la Procura ha reso esecutivo il provvedimento della Cassazione", evidenzia l’Ast. Il presidente dell’Odg Toscana, Giampaolo Marchini, oltre a esprimere soddisfazione per la decisione della Cassazione, "coglie l’occasione per richiamare il diritto di ogni giornalista alla tutela della segretezza delle fonti" e "condanna con fermezza tutti gli atti volti a limitare l’esercizio della professione".