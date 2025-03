Per famiglie e turisti: "C’è chi arriva già alle 19. La notte solo un costo"

Alla vecchia maniera è diventato ormai uno ’slogan promozionale’. Perfino fiacco e artificioso quando ad adottarlo sono quei ristoranti del centro storico che spuntano ogni anno come funghi in ottobre, cambiando insegna al volo, e rivendicando all’improvviso un’autenticità troppo esibita per risultare sincera. Turistici, si sarebbe detto un tempo. Dove tempi, regole e dinamiche sono davvero rimaste alla vecchia maniera è magari nei rioni – al Campo di Marte così come allo Statuto o alle Cure o a Legnaia, a un tiro di schioppo dalle mura sì ma comunque generosi e senza fronzoli a tal punto da risultare assai più veri di quelli che tali, d’improvviso, si (auto)definiscono. Qui i ritmi sono quelli di venti o trent’anni fa. Vecchia maniera, insomma. Come i piatti in sostanza, che poco concedono a moderne tentazioni molecolari. La trattoria Gigi, in via Giampaolo Orsini,

corre sugli stessi binari da sempre.

Riccardo Lippi, a che ora tirate giù il bandone la sera?

"Difficile andare oltre le 22".

E i primi clienti a che ora arrivano?

"Io alle sette e un quarto sono già pronto (ride ndr). E pensi che qualche straniero che alloggia negli alberghi vicini vorrebbe mettersi a tavolo anche prima delle 19...".

Addirittura?

"Sì. Sa, funziona così ormai. Girano la città in lungo e in largo dalla mattina presto, poi magari verso le cinque e mezzo tornano in stanza per una doccia e subito dopo sono affamati...".

E gli altri clienti chi sono?

"Nei rioni come il nostro, vengono sempre le famiglie con i figli, o i gruppo di amici, colleghi di lavoro. Tutte persone che non amano tirar tardi. Alle otto e mezzo arrivano, magari fanno un po’ più tardi nel fine settimana, ma senza esagerare".

Proprio non vi piace far tardi?

"E’ giusto che lo facciamo magari le pizzerie che magari aprono nel pomeriggio. Io alle nove la mattina sono già qui...".

Dopo le 22 non bussa più nessuno?

"Difficilissimo e poi comunque non avrebbe senso restare aperti. Un costo inutile. Giustamente i dipendenti se restano di più devono essere pagati. Ma in fondo anche loro sono tranquilli se rientrano prima a casa".

Sono aumentati i costi negli anni?

"Ne parlavamo l’altro giorno. Le materie prime più o meno sono rimaste in linea ma luce e gas, già rispetto allo scorso anno, sono andate su".

Emanuele Baldi