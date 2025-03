Pelago festeggia i nuovi spogliatoi: "Primo passo per crescere"

Taglio del nastro per i nuovi spogliatoi al campo sportivo del Pelago calcio. Un evento di grande rilevanza che dà ulteriore forza al sodalizio biancoverde. Il Pelago vanta 200 tesserati nel settore giovanile e una squadra di Seconda categoria ai primi posti della classifica. Il club ha un forte radicamento sul territorio ed è punto di riferimento per i tanti sportivi e le loro famiglie. Presenti il governatore della Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pelago Nicola Povoleri, i dirigenti Figc-Lnd Paolo Mangini e Roberto Bellocci, il presidente del Pelago Massimo Grifoni, il parroco don Marcello, insieme a numerosi sostenitori e ai bambini della scuola calcio.

Parole di elogio da parte di Giani: "Il lavoro di squadra porta sempre ottimi risultati. Il Comune di Pelago, col sostegno della Regione Toscana, è riuscito a trovare le risorse per questa importante realizzazione. Ora siamo al lavoro per aiutare tutti coloro che hanno avuto problemi a causa delle recenti alluvioni". "Lo sport deve avere un forte aspetto educativo e indicare i corretti stili di vita. - ha detto don Marcello - Bisogna avere rispetto degli altri, combattere la violenza e i comportamenti scorretti, no a brutte parole, bestemmie e offese. Ci vuole fratellanza nel rispetto delle persone".

Il sindaco di Pelago Nicola Pavoleri: "Le società sportive sono il cuore pulsante della nostra comunità. Benessere, socialità e stare con gli altri devono essere le linee guida. Un mondo che sta diventando troppo virtuale e quindi i luoghi aggregativi sono fondamentali. I nuovi spogliatoi rappresentano un primo traguardo di un percorso di crescita che stiamo portando avanti insieme alla Regione e al comune di Pontassieve. Complimenti alla società Pelago per il lavoro rivolto al settore giovanile e per l’impegno giornaliero". Infine il presidente del Pelago Massimo Grifoni: "È un giorno di festa per per il paese e i nostri tesserati, possiamo vantare un forte legame col territorio e i nostri sostenitori sono in aumento. Gli spogliatoi sono un primo tassello di un puzzle che si dovrebbe completare con la nuova area ristorazione e un campo sussidiario in erba sintetica, anche per poter ospitare le altre squadre del Comune quali Albereta 72, Carbonile e altre".

Francesco Querusti