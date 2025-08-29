Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaPatto per il restyling di via Tizzano
29 ago 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Patto per il restyling di via Tizzano

Patto per il restyling di via Tizzano

I Comuni di Bagno a Ripoli e Greve uniscono le forze: investimento da 190mila euro.

I Comuni di Bagno a Ripoli e Greve uniscono le forze: investimento da 190mila euro.

I Comuni di Bagno a Ripoli e Greve uniscono le forze: investimento da 190mila euro.

Per approfondire:

I Comuni di Bagno a Ripoli e Greve uniscono le forze economiche per un restyling totale di via Tizzano-di Castel Ruggero, arteria che segna il confine tra i due territori comunali. Dopo la convenzione firmata lo scorso marzo, le due amministrazioni hanno deciso di investire insieme sulla viabilità di confine: ognuna ha stanziato 95mila euro, per un totale di 190mila. Le risorse saranno utilizzate per l’asfaltatura di un tratto di circa un chilometro che insiste su entrambi i territori, con l’obiettivo di chiudere i lavori entro la fine dell’anno. La progettazione, la gara d’appalto e l’assegnazione sono state coordinate dal Comune di Greve in Chianti.

"Un impegno condiviso che si traduce in un intervento concreto – sottolineano i sindaci (nella foto il primo cittadino di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti) e gli assessori ai lavori pubblici dei due Comuni in una nota congiunta – con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro di una strada percorsa quotidianamente da residenti e pendolari". Un investimento rilevante che, nelle intenzioni delle amministrazioni, restituirà a breve un volto nuovo e più sicuro a via Tizzano–di Castel Ruggero, un’arteria di collegamento importante tra le due comunità.

Manuela Plastina

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza stradale