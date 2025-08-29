Patto per il restyling di via Tizzano

I Comuni di Bagno a Ripoli e Greve uniscono le forze economiche per un restyling totale di via Tizzano-di Castel Ruggero, arteria che segna il confine tra i due territori comunali. Dopo la convenzione firmata lo scorso marzo, le due amministrazioni hanno deciso di investire insieme sulla viabilità di confine: ognuna ha stanziato 95mila euro, per un totale di 190mila. Le risorse saranno utilizzate per l’asfaltatura di un tratto di circa un chilometro che insiste su entrambi i territori, con l’obiettivo di chiudere i lavori entro la fine dell’anno. La progettazione, la gara d’appalto e l’assegnazione sono state coordinate dal Comune di Greve in Chianti.

"Un impegno condiviso che si traduce in un intervento concreto – sottolineano i sindaci (nella foto il primo cittadino di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti) e gli assessori ai lavori pubblici dei due Comuni in una nota congiunta – con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro di una strada percorsa quotidianamente da residenti e pendolari". Un investimento rilevante che, nelle intenzioni delle amministrazioni, restituirà a breve un volto nuovo e più sicuro a via Tizzano–di Castel Ruggero, un’arteria di collegamento importante tra le due comunità.

Manuela Plastina