Dai lavori in via De Nicola a quelli in via Modigliani: nuovi cantieri a Firenze

Firenze, 8 giugno 2025 – Sono diversi gli interventi stradali che partono a Firenze da domani, 9 giugno. Inizieranno il 9 giugno i lavori di ripristino della pavimentazione in via Enrico De Nicola nel tratto tra Ponte Falcone e Ponte Borsellino. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (22-6) e comporterà la chiusura della corsia di sinistra in ingresso città. Termine previsto 14 giugno. Percorso alternativo per raggiungere Ponte Borsellino: via De Nicola-largo Folon-via De Nicola-Ponte Paolo Borsellino. Proseguono i lavori di manutenzione della pista ciclabile in via Modigliani. Fino al 20 luglio previsto un restringimento tra via Altamura e via Torcicoda con senso unico verso via Pio Fedi. Senso unico anche tra via Altamura e via Pio Fedi verso quest’ultima strada. Previsti restringimenti anche in via Altamura (tra via Modigliani e il numero civico 5) e via Maccari (da via Modigliani e il numero civico 94). itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Pio Fedi: via Massa-via dei Bassi-via dell'Argin Grosso-via Torcicoda-via Modigliani. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Canova: via Sernesi-via Torcicoda-via Modigliani. Da domani sono in programma due interventi di sostituzione della rete idrica a cura di Publiacqua con fondi Pnrr. Il primo in ordine di tempo è quello che interessa viale Platani e viale dei Pini. A partire dunque dal 9 giugno viale dei Platani sarà chiuso tra lungarno dei Pioppi e via Viani mentre tra viale dei Pini e via Viani (area di sosta) scatteranno divieti di sosta e restringimenti. Circolazione interrotta nelle diramazioni interne di viale dei Pini. I provvedimenti saranno in vigore fino al 12 luglio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da lungarno dei Pioppi e diretti in via Viani: via delle Magnolie-via Torcicoda-viale dei Platani. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dell'Isolotto: via Telemaco Signorini-via Torcicoda-viale dei Platani.