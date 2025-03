Patologie agli occhi. Visite gratis nelle Rsa

Non solo impresa, ma anche welfare. Cso, l’azienda di Scandicci ai vertici nella produzione di strumenti oftalmici per la diagnostica oculare, presenta il nuovo progetto sociale per il 2025, con una serie di controlli gratuiti nelle residenze sanitarie assistite della Toscana. L’azienda ha infatti avviato una collaborazione con il gruppo La Villa, che gestisce 9 strutture in tutta la regione e proseguirà la sua attività con gli altri centri che lo richiederanno.

Il camper attrezzato con i dispositivi di controllo e ovviamente un medico oculista, si sposterà nelle varie Rsa con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli ospiti attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oculari più comuni. L’importanza della vista negli anziani è cruciale: una corretta funzionalità visiva consente di mantenere una maggiore autonomia, favorisce la socializzazione e previene problematiche legate alla mobilità e alla sicurezza. Tuttavia, molte persone anziane non hanno accesso regolare a controlli specialistici, rischiando così di sviluppare patologie non diagnosticate come cataratta, glaucoma o degenerazione maculare.

"Siamo felici di avere avviato questo progetto – ha detto Viola Mura, responsabile della comunicazione di Cso – la vista è molto più di una semplice capacità sensoriale: è il legame con il mondo, con i ricordi, con le persone care. La possibilità di vedere bene significa autonomia, soprattutto per gli anziani. Con questa iniziativa, vogliamo offrire loro non solo un controllo della vista, ma anche un gesto di attenzione e rispetto per la loro qualità di vita".