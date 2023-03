Pasqua di ripresa in Italia: la classifica delle città preferite dai turisti. Spiccano Firenze e Pisa

Firenze, 27 marzo 2023 - La tanto attesa ripresa del turismo è finalmente arrivata. E c’è anche un’altra buona notizia: l'Italia spicca tra le mete europee, risultando una delle destinazioni preferite per trascorrere la Pasqua secondo Jetcost. Tra le mete preferite c’è la Toscana, e in particolare Firenze e Pisa. Firenze e Pisa, le mete preferite in Toscana La Toscana è una regione molto ambita dagli stranieri. Spicca Firenze che è diventata la quarta città più ricercata dai viaggiatori spagnoli, la quinta dei francesi e dei portoghesi, la settima dei britannici e la decima dei tedeschi. Anche Pisa è tra le città più ricercate, essendo la quarta scelta per gli olandesi, la sesta per i britannici, la settima per gli spagnoli, la decima per i portoghesi e l'11esima per i francesi. L’indagine di Jetcost Secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30% rispetto alla Pasqua del 2019, l’anno prima della pandemia. Inoltre, gli utenti passano il 25% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che...