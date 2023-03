La sorpresa di Pasqua c’è già. Subito boom di prenotazioni: sorridono città d’arte e costa

Turisti in Piazza dei Miracoli per il Capodanno pisano

Firenze, 26 marzo 2023 - C’è grande aspettativa fra gli operatori del turismo toscano per il prossimo mese di aprile: fra Pasqua e ponti sono già tante le prenotazioni arrivate. "Un trend nuovo – spiega Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana – riguarda le prenotazioni al mare, molto più numerose rispetto al passato. In generale il 50% dei comuni toscani ha già raggiunto di livelli del 2019, ma l’altra metà ha numeri più bassi. L’andamento è comunque positivo, con un ritorno importante di inglesi e americani, mentre sono ancora fermi i flussi dalla Cina e ovviamente dalla Russia". "Resta la preoccupazione per l’inflazione molto alta che incide sulle materie prime – prosegue Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana (Confcommercio) – Forti i timori per la fine dei sostegni relativi ai costi energetici e per la difficoltà a reperire personale. Però c’è un clima di fiducia. Aprile ha un calendario migliore dello scorso anno che pensiamo possa avere effetti positivi su arrivi e ricavi. Invitiamo chi si occupa di previsioni meteo a formularle con prudenza per evitare danni". Secondo Confartigianato, a trascinare le richieste sono soprattutto le città d’arte seguite dalla campagna. "Il 2023 può portare il nostro settore a livelli...