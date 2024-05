Parcheggio nel centro di Impruneta: da oggi è a pagamento

Impruneta (Firenze), 17 maggio 2024 – Da questa mattina. Sono stati installati e sono funzionanti ie interessano gli spazi delimitati dalle strisce colorate di blu in piazza Garibaldi, piazza Buondelmonti e via Mazzini. La sosta in questi spazi sarà a pagamento tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle 09 alle 18. La prima ora (di sosta consecutiva) è gratuita. Le successive costano 1,5 euro frazionabili, ma con un minimo di 50 centesimi. Per effettuare la sosta sarà necessario ottenere un ticket da uno dei 3 parcometri installati nelle seguenti posizioni: piazza Garibaldi (all'incrocio con via della Croce), piazza Buondelmonti (angolo con via Cavallegeri) e a metà di via Mazzini. Attenzione perché vale anche per l’ora gratuita: bisogna comunque “registrarsi” al parcometro e prendere il biglietto della gratuità da esporre in auto. Per ritirare il ticket al parcometro, sarà richiesta la digitazione del tasto n° 1 se si desidera sostare per più di 1 ora. In questo caso, il ticket avrà una durata di un’ora più il tempo per cui è stato effettuato il pagamento (ad esempio, inserendo i 50 centesimi minimi, sarà rilasciato un ticket valido per un'ora e venti minuti). Se si intende sostare fino ad un'ora, sarà sufficiente digitare il tasto n° 2. In entrambi i casi, sarà richiesto il numero di targa del veicolo. Inoltre, è stato attivato il servizio di pagamento della sosta (per tutti i parcheggi del comune) tramite smartphone con la società Easypark. In questo caso, non sarà necessario recarsi al parcometro né esporre il ticket, poiché i controlli saranno effettuati attraverso il numero di targa del veicolo. Solo, per problemi tecnici. Ma dalla prossima settimana entrerà in funzione e anche lì non si sgarra più. Il parcheggio a pagamento rientra nel nuovo sistema di viabilità del centro storico di Impruneta che, al momento, non ha soddisfatto tutti, tanto che è in corso una raccolta firme per cambiare le cose : un banchino sarà presente anche domattina durante il mercato.