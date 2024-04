Raccolta firme contro la nuova viabilità del centro di Impruneta

Impruneta (Firenze), 04 aprile 2024 - La nuova viabilità del centro storico di Impruneta non piace a tutti. Per liberare la centrale e simbolica piazza Buondelmonti dalle auto, son state modificate le aree di parcheggio lungo le vie principali ed è stato creato un senso unico circolare. Ma contro questa decisione, è stata avviata una raccolta firme popolare. A lanciarla sono stati alcuni cittadini ed ex consiglieri comunali sostenuti dal gruppo di opposizione Voltiamo Pagina.

“La petizione – si legge nella nota - vuole richiedere l'intervento dell'Amministrazione comunale per rivedere la nuova viabilità e aprire al più presto un tavolo di confronto con i cittadini, con gli esercizi commerciali e con le associazioni. Presenta infatti molteplici problematiche, a partire dal senso unico che attraversa piazza Buondelmonti e dai parcheggi disposti ininterrottamente da via della Libertà sino a via Mazzini. Chiediamo un passo indietro al Comune”. I sottoscrittori parlano di “enormi problemi che questa viabilità sta creando al paese e al suo tessuto socio-economico. In campagna elettorale si parlava di “sperimentazione”, invece è stata portata avanti senza neanche un percorso partecipativo”. Firmare questa petizione, dicono i promotori, “non significa né certificarsi come oppositori della Giunta né tantomeno aderire a Voltiamo Pagina: le raccolte firme sono uno strumento democratico di partecipazione per permettere ai cittadini di prendere posizione su temi di particolare rilevanza”.

E invitano chi è interessato a chiamare il 338.8370051 o scrivere a [email protected]. La raccolta firme sarà anche in piazza con un gazebo sabato 13 aprile dalle 9 alle 13, mentre da domani sarà possibile firmare presso i negozi Gelatilandia in piazza Accursio da Bagnolo e Ottica Vale in via Paolieri.