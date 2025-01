Palazzo Strozzi, dopo Frankenthaler arriva Emin

Staffetta fra sue grandi artiste contemporanee a Palazzo Strozzi, dove si è appena conclusa la mostra “Dipingere senza regole“, dedicata all’americana Helen Frankenthaler (New York City, 1928 – Darien, 2011) (foto). Oltre 75.000 i visitatori a Strozzi, per un’esposizione che proseguirà dal prossimo aprile al Museo Guggenheim Bilbao.

A Palazzo Strozzi, dal 16 marzo arriva invece Tracey Emin, con la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a una delle artiste britanniche più famose e influenti del panorama contemporaneo. “Sex and Solitude“ è il titolo dell’esposizione che indagherà la poliedrica pratica artistica di Emin, che spazia tra pittura, disegno, film, fotografia, ricamo, scultura e installazioni al neon. Il titolo fa riferimento a due parole chiave, sesso e solitudine, che permeano le oltre 60 opere di un percorso attraverso i diversi momenti della carriera dell’artista, dagli anni Novanta a oggi, in un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio.

"Siamo entusiasti di aver presentato l’opera di Helen Frankenthaler in una grande mostra senza precedenti in Italia - afferma Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi –, permettendo al pubblico fiorentino, italiano e internazionale di conoscere come mai prima una figura fondamentale dell’arte del Novecento".

O.Mu.