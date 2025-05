Firenze, un'altra operazione antidroga: 3 arresti ai Giuncoli

Firenze, 23 maggio 2023 - Un ingente quantitativo di stupefacenti e tre persone arrestate, martedì 20 poco dopo l'ora di cena, in via Canova, in zona Isolotto a Firenze, all’altezza dell’area residenziale dei Giuncoli. I carabinieri hanno notato delle persone sospette davanti a un locale e sono intervenuti, riscontrando il trio in possesso di una quantità di droga tale da ritener essere destinata allo spaccio.

Quello dello spaccio e consumo di droga d’altronde sull’asse di via Canova, con conseguente microcriminalità, è un problema annoso che ha portato all’esasperazione chi ci vive e ci lavora. Tanto che il Comitato civico Quartiere 4 ha protestato con due manifestazioni partecipate da centinaia di persone in altrettanti punti caldi limitrofi ai Giuncoli: a marzo al centro commerciale Esselunga e tre settimane fa ai giardini del Saletto. "Ringraziamo e ci congratuliamo per questa operazione con i carabinieri, con cui abbiamo una continua collaborazione”, afferma il presidente del Comitato Alessandro Biggio.