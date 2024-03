Un’altra tragedia sul lavoro: è morto l’operaio schiacciato da un mezzo meccanico a Pontassieve

Firenze, 28 marzo 2024 – Un’altra tragedia sul lavoro dopo la strage di via Mariti a Firenze. L’operaio di 36 anni rimasto schiacciato stamani da un mezzo meccanico in via Bellini a Le Sieci, Pontassieve, è morto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Stando a quanto ricostruito, l’uomo stava conducendo il mezzo meccanico quando questo, per cause da accertare, si sarebbe sbilanciato lateralmente e l’operaio avrebbe tentato di uscire dalla cabina finendo però schiacciato sotto alla stessa gru che si è adagiata su un fianco.

Immediata la corsa in codice rosso all’ospedale Careggi per traumi da schiacciamento subiti per il ribaltamento del mezzo meccanico. I medici e i sanitari dell’ospedale hanno fatto di tutto per salvarlo, poi nella serata è arrivata purtroppo la notizia del decesso.

Subito dopo l’incidente l’operaio era stato soccorso dagli altri operai presenti, che hanno attivato 118, vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto stamani sono arrivati anche i tecnici della Asl del Dipartimento della sicurezza e prevenzione luoghi lavoro che hanno avviato accertamenti. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.