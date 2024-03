Pontassieve, grave incidente sul lavoro: operaio schiacciato da un mezzo meccanico

Pontassieve (Firenze), 28 marzo 2024 - Grave incidente sul lavoro questa mattina (28 marzo) in località Le Sieci, frazione del comune di Pontassieve ( Firenze). Per cause in corso di accertamento, un operaio di 36 anni, che lavora in una ditta di recupero di materiale ferroso, sarebbe rimasto schiacciato sotto un mezzo meccanico che stava manovrando. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno estratto l'operaio che era rimasto sotto il mezzo meccanico. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi.