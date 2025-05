Oltrarno, Ingegneri Firenze: “Il parcheggio interrato è una soluzione intelligente"

Firenze, 12 maggio 2025 – “Accogliamo con grande favore l’inizio delle indagini tecniche per valutare la realizzazione di un parcheggio interrato in Oltrarno: è una proposta che come ingegneri sosteniamo da tempo, perché risponde in modo efficace alla carenza di sosta e tutela il contesto urbano”. A dirlo è Fiorenzo Martini, coordinatore della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, commentando l’iniziativa del Comune di Firenze che ha avviato le rilevazioni geognostiche in piazza del Cestello per verificare la fattibilità del progetto. “Abbiamo sempre ritenuto che i parcheggi interrati, possibilmente meccanizzati, rappresentino la soluzione più equilibrata per aree delicate come l’Oltrarno – dice Martini – perché permettono di recuperare spazio senza deturpare il paesaggio e possono migliorare sensibilmente la vivibilità del quartiere”.

“Il tema della mobilità e della sosta non può più essere affrontato con approcci estemporanei o solo emergenziali: servono visione e strumenti adeguati - spiega il coordinatore della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri - e la tecnologia oggi offre risposte concrete e compatibili con l’identità storica della città”. “Un’infrastruttura ben progettata, integrata nel sottosuolo e dotata di sistemi avanzati, può diventare un modello per altre aree critiche della città, con benefici sia per i residenti sia per l’accesso sostenibile al centro storico”, conclude infine Martini.

“L’ingegneria può e deve contribuire con soluzioni tecniche e lungimiranti a una città più funzionale, meno congestionata e più rispettosa del proprio patrimonio. Per questo, come Ordine, ribadiamo il nostro sostegno a progetti che uniscono qualità, innovazione e attenzione al contesto”.