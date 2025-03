L’Oltrarno chiede un confronto col Comune: "Vogliamo capire quale futuro ci aspetta"

Erano più di cento i fiorentini che, ieri l’altro, hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal comitato OltrarnoFuturo e da Italia Nostra nel salone della Leopoldine, nel cuore di San Frediano. Due gli argomenti in agenda: il parcheggio interrato che l’amministrazione vorrebbe realizzare in piazza del Cestello, e la Ztl chiusa giorno e notte. Al termine della serata, è stato deciso di inviare una lettera aperta alla sindaca Sara Funaro a cui verrà chiesto di partecipare a un incontro/confronto con i residenti d’Oltrarno per chiarire quali siano i suoi intenti. E verrà chiesto di eliminare dal Poc la scheda relativa al posteggio sottoterra a pochi metri dall’Arno. "Italia Nostra si schiera si schiera decisamente contro questa decisione comunale, ricordando che nel

febbraio 2021 anche la Soprintendenza fiorentina rese pubbliche le criticità correlate alla realizzazione dell’area di sosta sotterranea per almeno 120 posti su due piani – è stato detto durante il dibattito che ha visto la presenza anche dello storico dell’arte Tomaso Montanari, residente in San Frediano – Oltre all’assai probabile presenza di resti archeologici significativi, si legge al riguardo che “interrare le auto a pochi passi dall’Arno potrebbe non essere la migliore scelta possibile per risolvere il problema della sosta nell’Oltrarno”, per il possibile manifestarsi di rischi di natura idrogeologica".

Insomma, oltre a quello del Cestello, nell’assemblea è emersa la volontà di opporsi a qualsiasi parcheggio all’interno dell’area Unesco.

"Il comitato OltrarnoFuturo ha promosso questo incontro per mettere in particolare risalto la relazione tra il processo di gentrificazione turistico-movidara ed alcune questioni specifiche come l’invasione in Ztl di auto in sosta selvaggia, irregolare e abusiva e la collocazione in Oltrarno di un Infopoint turistico". E, oltre ad avere un faccia a faccia con la prima cittadina, i residenti d’Oltrarno che erano alle Leopoldine invitano il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione "a convocare una seduta aperta alla popolazione per affrontare in modo organico i problemi di vivibilità e della qualità della vita patiti da chi vive Diladdarno".

