“Ok alla mozione per la candidatura della Toscana alle Olimpiadi 2040”

Firenze, 7 gennaio 2025 - Approvata a maggioranza dal Consiglio comunale di Firenze una mozione presentata dal gruppo di Italia viva che si propone di impegnare la sindaca Sara Funaro e la giunta "a mettere in atto tutte le azioni necessarie per sostenere la candidatura della Toscana alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2040". A dirlo sono gli esponenti di Iv a Palazzo Vecchio, Francesco Casini e Francesco Grazzini, secondo cui "l'organizzazione dei Giochi porterebbe numerosi benefici economici, turistici e infrastrutturali a tutto il territorio toscano, inclusa la città di Firenze. Un evento di tale portata rappresenterebbe un'opportunità unica per rilanciare l'immagine della nostra regione a livello internazionale, creare sviluppo e ammodernamento dell'impiantistica sportiva e, siamo certi che Firenze ne diverrebbe il cuore pulsante". "Siamo molto soddisfatti - sottolineano - che questa nostra proposta sia stata accolta favorevolmente da parte del consiglio comunale".