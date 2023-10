Firenze, casa colonica occupata a Careggi

Firenze, 28 ottobre 2023 – Nuova occupazione del collettivo di antagonisti Corsica 81. Una decina di militanti nel pomeriggio ha occupato una casa colonica di proprietà dell’Inail in via degli Incontri 2 a Careggi, a poche centinaia di metri dal Cto.

"Passate a trovarci!”, scrivono sui canali social i militanti. E ancora: “Costruiamo mondi contro il deserto sociale”, si legge. L’immobile era già stato occupato da persone legate al Movimento di lotta per la casa e sgomberato a ottobre 2021 dopo due anni di occupazione.

La struttura era stata messa in sicurezza dalla proprietà, i militanti oggi hanno quindi trovato finestre e porte già murate.

Il collettivo Corsica 81, negli scorsi mesi, si è reso protagonista di altre occupazioni: come quella in via Ponte di Mezzo 32, poi quella al circolo del Romito, e per ultimo quella dell’immobile di proprietà di Banca Intesa in viale Gramsci.