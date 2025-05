Firenze, nuovo asfalto in via delle Bagnese e lungarno Soderini

Firenze, 3 maggio 2025 - Sono diversi gli interventi stradali che partiranno dal 5 maggio a Firenze, in particolare prenderanno il via i lavori per il nuovo asfalto sia in via delle Bagnese che in lungarno Soderini. Per quanto riguarda le asfaltature si tratta in entrambi i casi di lavori in orario notturno (21-6) con avvio da lunedì 5 maggio. In via delle Bagnese l’intervento è articolato in fasi: si inizia con il tratto via delle Greve-via di San Quirichino con divieti di transito.

Prevista anche la chiusura del tratto dal raccordo del Galluzzo a via di San Quirichino nella sola direttrice verso quest’ultima strada e del tratto da via della Pescaia a via della Greve per la sola direttrice dal confine comunale verso via della Greve. La seconda fase interessa il tratto di via delle Bagnese tra via di San Quirichino e il raccordo del Galluzzo con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.

Nella terza fase i lavori si sposteranno nel tratto di via delle Bagnese tra via della Pescaia e via della Greve con interruzione della circolazione; chiusura anche nel tratto tra il raccordo del Galluzzo e via della Greve per la sola direttrice verso quest’ultima. Percorso alternativo consigliato per raggiungere via delle Bagnese lato Scandicci: raccordo del Galluzzo-via Senese-via del Gelsomino-viale del Poggio Imperiale-piazzale di Porta Romana-viale Petrarca-viale Pratolini-viale Aleardi-viale Sanzio-piazza Pier Vettori-via del Ponte Sospeso-via dei Vanni-via del Sansovino-viale Talenti-via Foggini-viale Nenni. Percorso alternativo consigliato per raggiungere via delle Bagnese lato Galluzzo: via di Scandicci-percorso nel Comune di Scandicci-Stradone dell’Ospedale-viale Nenni-via Pisana-piazza Pier Vettori-viale Sanzio-viale Aleardi-viale Pratolini-viale Petrarca-piazzale di Porta Romana-via Senese-raccordo del Galluzzo. Disponibile anche l’itinerario alternativo autostradale: raccordo del Galluzzo-casello autostradale Firenze Impruneta-casello autostradale Scandicci e viceversa. I provvedimenti saranno in vigore fino al 14 maggio escluso la domenica.

In lungarno Soderini l’intervento verrà effettuato sempre di notte ed è articolato in due fasi. La prima fase interesserà il tratto da Ponte alla Carraia a piazza di Cestello dove saranno in vigore divieti di transito e di sosta. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro e diretti nel tratto intercluso: Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte Vespucci. Nella seconda fase l’intervento si sposterà nel tratto tra la piazza di Cestello e Ponte Vespucci che quindi sarà chiuso.

Altri provvedimenti previsti: chiusura di via del Tiratoio (tra vicolo del Tiratoio e lungarno Soderini), cambio di senso in via del Piaggione (da piazza di Cestello in direzione di via del Tiratoio), cambio di senso in lungarno Soderini (da piazza di Cestello verso Ponte alla Carraia), divieti di sosta in piazza di Cestello. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da Borgo San Frediano e diretti nel tratto intercluso: Borgo San Frediano-via di Cestello-via del Piaggione-via del Tiratoio-vicolo del Tiratoio-via di Sant’Onofrio-lungarno Soderini. L’intervento si concluderà l’11 maggio.