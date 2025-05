Nuovo asfalto e parcheggi: la lista dei lavori

Sopralluogo dell’amministrazione comunale nelle zone dove i cittadini hanno segnalato la necessità di interventi urgenti per la sicurezza stradale e il decoro. Il sindaco Ricardo Lazzerini con l’assessore Marco Canuti e il geometra Massimo Piccioli hanno incontrato alcune delegazioni di cittadini, facendo il punto sugli interventi da svolgere e quelli che verranno fatti a breve.

In via Montebuoni i residenti hanno segnalato la necessità di un camminamento pedonale per la sicurezza dei bambini, in risposta a una popolazione sempre più composta da famiglie. Sulla strada poi è necessaria una riasfaltatura. Mancano inoltre i parcheggi, anche a causa dei problemi sulla proprietà dei terreni: alcuni sono di privati, altri della chiesa. Lazzerini ha promesso di sistemare le varie problematiche e completare le procedure per entrare in possesso dell’area da adibire a parcheggio. In via del Pontormo e via Falciani, i cittadini hanno ricordato che dal 1986 attendono la messa in sicurezza delle strade. È in corso, ha confermato il sindaco, la progettazione di un intervento che verrà realizzato a cavallo tra giugno e luglio: geologo, ditta specializzata in indagini sismiche, un’altra per l’esecuzione dei saggi e un ingegnere sono già al lavoro. Nei prossimi giorni inizierà anche la manutenzione della segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale.

A Tavarnuzze verrà asfaltato l’ingresso di via Don Minzoni, incluso l’attraversamento pedonale nei pressi del supermercato. Interventi previsti inoltre al giardino del parcheggio dei Bottai, con la manutenzione del camminamento pedonale, la pulizia e il risanamento dei pozzetti presenti all’interno dell’area verde.

Manu.Pla.