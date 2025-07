Nuova passerella, intonaco saltato e rimesso. Ma i writer hanno colpito

Salta un pezzo di intonaco sulla passerella di San Giusto, appena ristrutturata. Un intervento al volo di sistemazione ha rimesso le cose a posto, ma il cedimento della copertura non è sfuggito ai cittadini, che hanno notato come, sotto alla nuova copertura, campeggino ancora i tag vergati a bomboletta che imbrattavano il muro perimetrale del manufatto.

"Non mancano neanche altre scritte ‘nuove’ – raccontano i residenti – che sono ricomparse praticamente subito a lavoro di ristrutturazione compiuto. Tra le tante telecamere che si stanno installando a Scandicci, forse sarebbe il caso di metterne una anche in questo luogo, dove di notte succedono sempre strane cose".

I lavori di riqualificazione della passerella, sono rientrati nel progetto Pnrr per l’area sportiva di San Giusto. Il costo complessivo per i lavori era di due milioni e 700mila euro così suddivisi di cui 950 mila euro per passerella, argini e anello sportivo. La passerella aveva bisogno di essere rimessa a posto, il cemento armato aveva diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda i ferri sporgenti e le murature erano completamente rovinate da tag e altri atti vandalici. Il problema però pare non essere stato risolto per il fatto che l’intonaco non è ben attaccato al muro originale. Recentemente l’amministrazione ha richiamato la ditta che era al lavoro sulla semipedonalizzazione di via Aleardi per rifare alcuni attraversamenti in pietra che erano rovinati. Vedremo se anche questo sarà un caso analogo.