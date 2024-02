Nuova asfaltatura in via Scipione dei Ricci

Firenze, 19 febbraio 2024 – Tra gli interventi in programma a Firenze ci sono i lavori di asfaltatura in via Scipione dei Ricci. I lavori di asfaltatura iniziano oggi, lunedì 19 febbraio. Nella prima fase l’intervento riguarderà il tratto tra piazza Leopoldo e via Mayer con chiusura al traffico. Percorso alternativo: piazza Leopoldo-via Gianni-piazza Vieusseux-via Mayer-via Zobi-via Milanesi-via Mayer. A seguire i lavori si sposteranno nel tratto via Mayer-via Milanesi che quindi sarà chiuso. Itinerario alternativo. Via Mayer-via Zobi-via Milanesi. Termine previsto 23 febbraio. In via Desiderio da Settignano per il montaggio di un’area di cantiere lunedì 19 e martedì 20 febbraio sarà interrotta la circolazione tra via del Fossataccio e via di Corbignano. Chiusa anche via di Corbignano tra via Desiderio da Settignano e via di Vincigliata.