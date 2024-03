Nove mesi senza Kata, Renzi: “Contesto di degrado e illegalità tollerato dalla Procura”

Firenze, 11 marzo 2024 - "Nove mesi è il tempo che occorre a un bambino per venire al mondo. Oggi sono passati nove mesi dalla vicenda di Kata, la bambina sparita dall'occupazione abusiva dell'ex Astor a Firenze. In nove mesi Firenze ha perso una sua figlia forse rapita in un contesto di degrado e illegalità tollerato in modo indecente dalla Procura di questa città. Della piccola bambina di cinque anni non parla nessuno forse perché non è italiana”. È quanto ha scritto, sulla sua Enews, il leader di Iv Matteo Renzi che torna così ad attaccare la Procura. “Ma io giudico immorale che nessuno si scandalizzi per quello che è successo – ha aggiunto -. Noi siamo la città dell'Istituto degli Innocenti. Ma nessuno apre bocca per dire mezza parola su questo scandalo. Io non ho paura a chiamare le cose con il loro nome: quello che è accaduto è responsabilità di una sottovalutazione imperdonabile della Procura di Firenze che non ha operato lo sgombero dell'immobile come richiesto".