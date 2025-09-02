Notte di fiamme e paura. Evacuata una palazzina

Notte di paura in via Antonio Gramsci a Sesto Fiorentino: poco dopo le 3 di notte è scoppiato un incendio in una zona altamente residenziale, nella parte quasi in angolo con viale Ferraris, il viale della stazione. Nel giro di pochi minuti dall’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze-Ovest.

L’incendio ha interessato una nota pizzeria della zona. Dai primi accertamenti da parte dei tecnici, il fuoco è partito da una baracca adibita a magazzino in una corte interna alla pizzeria stessa, la quale ha subito gravissimi danni. L’incendio però ha creato problemi anche a tutta la palazzina sotto alla quale si trova l’attività di ristorazione: i fumi della combustione hanno infatti invaso gli appartamenti situati al primo piano che si affacciano proprio sulla corte interna.

Con l’intervento di due squadre e un’autoscala, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale ben 7 persone per metterle in salvo e evitare che inalassero i fumi. Per uno degli inquilini, che ha una disabilità importante, l’intervento è stato particolarmente delicato e difficile: la persona è stata affidata al personale sanitario per tutti i controlli necessari. Nessuno degli abitanti della palazzina è dovuto andare in ospedale.

Dopo lo spegnimento completo delle fiamme, avvenuta nel giro di qualche ora, le persone evacuate son potute rientrare nelle loro abitazioni. Sarà invece molto più lunga per la pizzeria: dopo la bonifica dei locali interessati dall’incendio, la conta dei danni ha mostrato che il ripristino non sarà semplice. I problemi provocati dal fuoco agli impianti della pizzeria e quelli determinati dal fumo, la rendono al momento inagibile.

Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incendio, cosa possa averlo scatenato, se un incidente o un corto circuito. I tecnici stanno vagliando tutte le varie ipotesi per ricostruire quanto avvenuto. Intanto l’attività resta chiusa finché i locali non potranno essere ripristinati in sicurezza per la riapertura della pizzeria di via Gramsci.