Nidi, a Firenze iscrizioni aperte per il 2025-2026

Firenze, 1 marzo 2025 - L'ampliamento della fascia dei redditi che hanno diritto ai 'buoni servizio' - per famiglie con Isee fino a 55.000 euro - è la novità legata all'apertura delle iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni del Comune di Firenze per l'anno educativo 2025-2026. I 'buoni servizio' sono contributi economici per l'inserimento in strutture private accreditate. L'altra novità approvata dalla giunta riguarda l'ampliamento dell'orario prolungato alle 17,30 in alcuni servizi educativi dell'offerta integrata del territorio, così da consentire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie. "Andiamo incontro alle esigenze delle famiglie ampliando la fascia dei redditi che hanno diritto ai buoni servizio, aumentando così le risposte ai bisogni concreti dei cittadini - dice l'assessora all'educazione Benedetta Albanese -. Al tempo stesso innalziamo ulteriormente il livello dell'offerta. Gli obiettivi sono sempre il miglioramento dell'offerta educativa rivolta a bambini e bambine e dare risposte concrete alle necessità dei genitori".