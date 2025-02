Come sta il neonato morso dal cane a Firenze: ‘Condizioni stabili’. Il bollettino del Meyer

Firenze, 22 febbraio 2025 – ‘Condizioni stabili’, ma la prognosi è ancora riservata. Queste le condizioni di salute del neonato morso da un cane a Firenze. Il fatto è accaduto ieri, 21 febbraio, intorno all’ora di pranzo. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo si trovava in braccio ai genitori quando l’animale di famiglia, uno staffordshire bull terrier, lo ha aggredito mordendolo alla testa.

Le condizioni del neonato, che ha appena 15 giorni, non sono cambiate rispetto a ieri, ma la prognosi resta riservata. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per valutare il decorso, anche se il piccolo non sembra in pericolo di vita.

E’ successo tutto intorno alle 13: la famiglia stava pranzando, il bambino era in braccio alla mamma quando il cane ha spiccato un salto e lo ha morso nella zona laterale e posteriore della testa. È subito scattato l’allarme. Il bambino ha perso molto sangue ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. L’animale è stato invece affidato ai veterinari dell’Asl.

Il padre del neonato, 24 anni, ha cercato di fermare l'aggressione ed è rimasto leggermente ferito e scioccato ed è stato portato all'ospedale Careggi in codice giallo: è stato già dimesso.