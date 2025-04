Navetta turistica irregolare fermata dalla Municipale: scattato il fermo

Firenze, 26 aprile 2025 – Nonostante le irregolarità più volte segnalate, aveva proseguito a svolgere servizio per i turisti. Ma dopo l’ultimo accertamento è scattato il fermo per una navetta turistica effettuata con un mezzo atipico.

Durante i consueti accertamenti, le pattuglie della Municipale hanno scovato un mezzo da 8 posti che era già stato ripetutamente controllato e segnalato per irregolarità nel servizio. Mercoledì scorso gli agenti hanno effettuato una nuova verifica dalla quale è emerso che una prescrizione sulla carta di circolazione vietava l'utilizzo del mezzo, che rientra appunto nella categoria dei veicoli atipici, al di fuori di percorsi stabiliti dall’ente proprietario della strada. Dal momento che nel Comune di Firenze non sono previsti itinerari di questo tipo, la pattuglia ha contestato immediatamente la violazione delle prescrizioni sulla carta di circolazione, con conseguente fermo amministrativo del veicolo per una durata massima di 6 mesi. Come se non bastasse, durante i controlli è inoltre emerso che il veicolo aveva esposta un'autorizzazione al transito in Ztl e in area pedonale revocata. Il permesso è pertanto stato ritirato.