Fiorentina-Empoli, scattano i divieti: ecco i provvedimenti di circolazione

Firenze, 26 aprile 2025 – Domani, domenica 27 aprile, allo stadio Franchi dalle 15 si disputerà la partita del campionato di serie A Fiorentina-Empoli. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione.

In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.

Per consentire l'allestimento delle barriere di pre-filtraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'intera giornata.

Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).