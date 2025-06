Al via i lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa

Firenze, 22 giugno 2025 – A Firenze prendono il via, dalla prossima settimana, alcuni lavori stradali. Uno dei principali riguarda la sostituzione della rete fognaria in via Porta Rossa, che inizieranno dal 25 giugno. I lavori dureranno mesi tanto che fino al 29 agosto sarà chiuso il tratto tra via dell’Arte della Lana e via Calzaioli. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via Porta Rossa nel tratto via dell’Arte della Lana-via Calimala: via dei Calzaioli-via dei Lamberti-via dell’Arte della Lana-via Porta Rossa. In via Senese poi la prossima settimana prenderà il via il restauro della facciata del complesso di San Gaggio.

Per il montaggio di un ponteggio nella notte di giovedì 26 giugno (dalle 1 alle 5.30) sarà chiuso il tratto tra via Castelli e via San Gaggio. Altri provvedimenti in via Senese: la revoca della corsia preferenziale in direzione di piazzale di Porta Romana e la chiusura tra via del Gelsomino e via di San Gaggio. Chiusa anche la corsia di collegamento tra via del Gelsomino e via Senese. Percorso alternativo per i veicoli diretti piazzale di Porta Romana: via del Gelsomino-viale del Poggio Imperiale-piazzale di Porta Romana. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via Senese (uscita città), Galluzzo e raccordo autostradale Firenze-Siena (compreso veicoli aventi massa a pieno carico a 3,5t): piazzale di Porta-viale del Poggio Imperiale-via del Gelsomino. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Senese uscita città: via Benedetto Castelli-viale Magalotti-via del Gelsomino-via Senese. Dalle 9 di giovedì 26 giugno inizierà l’allestimento dell’area di cantiere con divieti di sosta fino al 28 giugno. Altri provvedimenti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto interno di via Senese senza sfondo. Termine previsto metà maggio 2026.

Inizieranno mercoledì 25 giugno i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria in viale della Toscana. Circolazione interrotta sulla direttrice da via di Novoli a via Gae Aulenti (dalla rotatoria a via Gae Aulenti) e sulla direttrice da via Carlomagno a via di Novoli (da via Novoli a via Virgilio). Previsto un senso unico sulla direttrice da via Virgilio a via di Novoli (dalla rotatoria a via Virgilio) verso via Virgilio. Viabilità alternativa per via Gae Aulenti: via di Novoli-via della Torre degli Agli-viale Guidoni-via Carlomagno. Termine previsto 3 luglio.