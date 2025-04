Un chilo di droga in casa. Arrestato dalla municipale

Gli agenti hanno lo hanno aspettato in strada e appena l’uomo ha aperto il portone di casa lo hanno fermato e perquisito. Aveva addosso 50 grammi di hashish ma il grosso della merce era nascosta all’interno dell’abitazione. E’ andata a buon fine l’operazione antidroga condotta dagli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Francesco Bertoneri che hanno arrestato un ghanese di 29 anni trovato in possesso di quasi un chilogrammo di sostanze stupefacenti suddiviso tra marijuana, hashish ed ecstasy. Gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra l’uomo e un quarantenne residente in Val di Magra avvenuto in via Gramsci. Lo spacciatore, per altro già notato nei giorni predenti in piazza Brin seppur senza precedenti penali, dopo la consegna è rientrato rapidamente in casa ma gli agenti lo hanno atteso per ore, aspettando la sua uscita. Non appena ha varcato la soglia del portone lo hanno fermato e perquisito trovandogli adddosso 50 grammi di hashish già suddivisi in dosi, pronte per essere spacciate. E’ stato così deciso di procedere alla perquisizione domiciliare avvalendosi dell’aiuto di Jazz il cane in dotazione al comando di Viale Amendola, che ha contribuito a rinvenire circa 400 grammi di marijuana, oltre mezzo chilo di hashish e numerose pastiglie di ecstasy, nascoste in diverse zone dell’appartamento.

Nel corso del controllo è stato rinvenuto anche denaro contante, che si sospetta possa essere direttamente collegato all’attività di spaccio. La sostanza stupefacente, in parte già confezionata in dosi pronte per la distribuzione, una volta immessa sulla piazza dello spaccio avrebbe potuto fruttare oltre diecimila euro. Lo spacciatore, M.I., è stato identificato grazie al gabinetto di polizia scientifica della polizia locale risulta regolare sul territorio nazionale e privo di precedenti penali. E’ stato arrestato su disposizione del pubblico ministero Claudia Merlino e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Un colpo importante al mercato dello spaccio che è stato sottolineato con grande soddisfazione dal sindaco Pierluigi Peracchini che ha voluto ringraziare per l’operato il comandante Bertoneri e il corpo della polizia locale. E naturalmente il fiuto di Jazz, valore aggiunto prezioso per il lavoro svolto nell’ambito del contrasto alla piaga degli stupefacenti.

Massimo Merluzzi