Nardella: “Partenza Tour dal Viola Park condivisa con Barone”

Firenze, 21 marzo 2024 - "Avevamo pensato insieme a Joe Barone che la partenza agonistica vera e propria del Tour de France avvenisse davanti al Viola Park a due passi dalla casa di Gino Bartali. Voleva essere un omaggio alla Fiorentina, adesso sarà anche un omaggio a Barone". A dirlo il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha voluto dedicare un pensiero al direttore generale viola scomparso tre giorni fa in apertura della conferenza stampa di presentazione delle tappe italiane della Grande Boucle 2024.

I ciclisti, ha spiegato ancora Nardella, partiranno dalle Cascine, poi la carovana gialla si muoverà verso piazza della Signoria per il via ufficiale e da lì attraverseranno Ponte Vecchio, il centro storico per arrivare a piazzale Michelangelo e scendere verso Bagno a Ripoli dove, davanti al Viola Park, scatterà il cronometro del Tour. "Ricorderemo Gino Bartali e Gastone Nencini lambendo il suo Mugello, ma potremmo anche parlare di Fausto Coppi e di campioni come Ottavio Bottecchia", ha poi aggiunto Nardella, dichiarando di essere "entusiasta e onorato perché il terzo evento sportivo mediatico del mondo dopo le Olimpiadi e Mondiali di calcio si svolgerà in Italia, attraverso tre delle regioni più belle del mondo".

Il sindaco Nardella ha anche sottolineato che si tratterà di un "Tour dei record". "Per la prima volta parte dall'Italia e non arriva a Parigi (non accadeva dal 1905), ma nella bellissima Nizza e poi farà da apripista ai Giochi olimpici nella Capitale. E poi passerà in tre siti Unesco, Firenze, Bologna e le Langhe". In conclusione del suo intervento il sindaco ha infine rivendicato come "per noi la bicicletta non è solo una cosa di sport, ma una vocazione, investiamo sempre più in ciclabilità e in forme di turismo sostenibile".