"Proveremo ad alzare il trofeo che sognavi”. Joe Barone morto, le lacrime dei calciatori della Fiorentina

Firenze, 19 marzo 2024 – Commozione, lacrime, ricordi. Sono tanti sui social i messaggi dei calciatori della Fiorentina dopo la morte del direttore generale Joe Barone. Tutti i giocatori della squadra si stringono in lutto per la scomparsa del dirigente.

"Ciao Joe, che tristezza immensa oggi nei nostri cuori. È stato tutto così veloce che non sembra vero. Ti scrivo queste parole con un grosso nodo alla gola, sono parole che arrivano dal profondo del mio cuore e te le voglio dedicare". Così su Instagram il giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, dopo la morte del direttore generale Joe Barone. "Sei stata la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena al tuo approdo in questa società - prosegue l'esterno viola -. Sei sempre stato lì, a battagliare in prima linea per tutti noi, mettendoci la faccia sempre. Quante volte ci siamo parlati, quante volte mi hai chiamato nel tuo stanzino per parlare di me e di quanto tu volessi vedermi al top, sempre, quante battute su quel tiro sul 'secondo palo', ma come dicevi te, ti posso dire solo grazie Joe, per come mi hai trattato fin dal primo giorno. Non sarà facile, ma quando scenderemo in campo la Fiorentina giocherà soprattutto per te e per provare ad alzare un trofeo che tu sognavi da tempo. Un abbraccio a tutta la tua famiglia, ai tuoi figli. Che la terra ti sia lieve", conclude Sottil.

Riposa in pace Joe, sempre nei nostri cuori", scrive su Instagram l'attaccante argentino, Nico Gonzalez, che posta anche la foto che lo ritrae in un abbraccio con il dg viola. "Rip Joe, sarai sempre nei cuori di tutti noi", scrive Michael Kayode, postando anche lui le foto che risalgono alla firma del contratto con tanto di stretta di mano e abbraccio. Il brasiliano Arthur è "Senza parole...Condoglianze alla famiglia, riposa in pace Joe".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'argentino Lucas Beltran: "Sempre nei nostri cuori, riposa in pace Joe". "Grazie di tutto Joe, avrai sempre spazio dentro il mio cuore", scrive Antonin Barak su Instagram, pubblicando anche la foto mentre insieme tengono in mano e mettono in evidenza la maglia numero 72 del centrocampista.