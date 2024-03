Nardella: “Dalla sicurezza all'edilizia, le richieste a Meloni”

Firenze, 13 marzo 2024 - Dalla sicurezza ai fondi per l'edilizia residenziale. Sono alcune delle richieste che il sindaco Dario Nardella ha ribadito in occasione della visita di oggi della premier Giorgia Meloni. "Alla presidente Meloni – ha detto Nardella - non posso che ribadire le richieste che abbiamo avanzato al governo a più riprese. Sulla sicurezza urbana da ormai tantissimi mesi chiediamo 200 agenti in più, considerato il turn over pensionati-assunzioni per una maggior sicurezza in città. Chiediamo poi di ripristinare il fondo per l'edilizia popolare". Sull'edilizia popolare Nardella ha ricordato che il Comune ha "dovuto" investire "6 milioni di euro per rimettere a posto 500 alloggi. È fondamentale dare certezze al diritto alla casa di tante famiglie, ripristinare il fondo che è stato azzerato sia per quanto riguarda l'edilizia popolare che per quanto riguarda il contributo affitti alle famiglie in difficoltà". Tra le necessità anche "una norma sugli affitti turistici brevi che chiediamo da tempo visto che anche la Regione Toscana ci sta lavorando. Sono richieste già note che rilanciamo in questa occasione, lo facciamo con la disponibilità a una piena cooperazione istituzionale". "Quando parliamo di diritto alla casa, di emergenza abitativa e anche della sicurezza delle nostre città - ha concluso - noi guardiamo al bene comune e non guardiamo all'appartenenza politica".