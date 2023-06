Napoleone sul mondo della moda: “Buone aspettative, pur con un Pil non brillante”

Firenze, 12 giugno 2023 – Martedì 13 giugno parte a Firenze Pitti Uomo e c'è grande attesa. Attesa ma pure un po' di preoccupazione per lo scenario del mondo della moda come dichiarato da Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.

Da un lato ci sono proposte interessanti, dall'altro il comparto moda in Italia, ha detto Napoleone, “è di luci e ombre”.

"Il Pil quest'anno non sarà così brillante - ha aggiunto Napoleone parlando a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Pitti -, andiamo meglio di molti altri Paesi europei, ma si prevede un 2023 difficile, hanno chiuso 21mila negozi su 70mila della moda e i consumi interni italiani ancora non sono ripartiti oltre il 2019, molto bene invece l'estero. Quindi grande aspettativa, contenuti molto buoni, grandi iniziative in città, per cui ci sono buone aspettative anche perché presentiamo adesso la primavera-estate dell'anno prossimo e quindi speriamo che il 2024 sia meglio, con inflazione sotto controllo e tassi a un livello più sostenibile. Quindi abbiamo ancora qualche mese da soffrire - ha concluso - ma Pitti si sta presentando molto bene".

Nic.Gra.