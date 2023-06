C’è Pitti: che slancio per la moda, effetto ripresa dopo le sciagure del covid

Firenze, 12 giugno 2023 – Effetto “America” sulla moda maschile italiana e in particolare su quella toscana, con un 2022 che ha spopolato per molti brand soprattutto toscani e fiorentini che stanno ricominciando a marciare alla grande dopo le sciagure del Covid.

E la Toscana coi suoi distretti della concia, del tessile, della maglieria, della pelletteria riprende slancio sui mercati internazionali come hub di qualità e prodotto a filiera controllata.

Merito dell’impegno degli imprenditori, ora tutti rivolti alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità. I numeri parlano chiaro: il 23 per cento della moda italiana tra occupati e aziende è in Toscana, coi marchi del lusso internazionale che continuano ad aprire siti produttivi e a fare acquisizioni del nostro manifatturiero.

In Toscana sono attive 17mila imprese del settore moda, con oltre 117mila addetti e un valore complessivo delle esportazioni che ha superato i 13 miliardi (sui circa 40 delle esportazioni complessive regionali).

Le imprese della filiera della moda nell’area fiorentina sono 3.600, con circa 15mila addetti e poco più di 9 miliardi di export (sui 18 delle esportazioni totali della città metropolitana). In Italia la moda occupa quasi 500mila addetti e rappresenta il 13,2% dell’intero settore manifatturiero. Una situazione da vero primato.

Banco di prova di questo percorso Pitti Uomo 104 che si apre martedì 13 giugno a Firenze (e va avanti per quattro giorni fino a venerdì 16), in Fortezza da Basso, con 825 brand il 41% dei quali in arrivo dall’estero, a testimonianza del richiamo della fiera e del suo indiscusso prestigio.

Attesi buyer e stampa da tutto il mondo, per un salone che presenta le collezioni per la primavera-estate 2024 tra abbigliamento e accessori, ma anche tocchi di lifestyle, profumi e perfino Pitti Pets, sezione piccola ma di grande valore specie se vista in prospettiva per l’amore che spopola per cani e gatti.

Pitti Immagine aspetta finalmente anche un po’ di compratori cinesi, finora missing in tutto il mondo del fashion, e vedremo se arriveranno da venerdì prossimo anche a Milano per le sfilate di Milano Moda Uomo.

A Firenze verranno compratori dalla Corea del Sud e dal Giappone, che sono i più modaioli e raffinati, si aspettano inglesi, francesi, spagnoli, scandinavi, dai Paesi Arabi ma soprattutto americani che sono la gallina dalle uovo d’oro del mercato del lusso post pandemia.

“Gli americani sono tornati a comprare le borse e la pelletteria in vacchetta naturale de Il Bisonte – racconta Luigi Ceccon, amministratore delegato del brand che ha sede a Pontassieve e che da sempre è quasi a km zero e sostenibile – e sono i numeri delle vendite a raccontarcelo. Tanto che nel 2022 abbiamo avuto un incremento del 100% di venduto in Usa. Siamo presenti in America nei department store più importanti e godiamo del favore della clientela femminile sensibile alla concia al naturale”.

Anche Niccolò Ricci, amministratore delegato di Stefano Ricci S.p. A., racconta della riscossa della moda maschile. “Registriamo un eccellente inizio 2023 – dice l’amministratore delegato dell’azienda di alta moda per lui che ha sede alle Caldine – con una crescita del 45% nelle vendite rispetto al primo trimestre 2022. Per noi è in forte ripresa il mercato cinese, raddoppiato rispetto allo scorso anno, oltre al +9% in Usa e al +38% in Europa”.