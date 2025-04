Musei, giardini e gite fuori porta. Pasqua e Pasquetta portano relax

Pioverà o non pioverà? È questo il dilemma di Pasqua e Pasquetta. Se alla fine vincesse il sole, magari con qualche nuvola, perché non tentare una passeggiata nei giardini aperti oppure un picnic nelle vicinanze o ancora un giro tra i vari eventi per grandi e piccini previsti per Pasqua?

Tra le aree verdi più suggestive c’è il Giardino delle Rose (aperto oggi e domani dalle 9 alle 20), un percorso alternativo per salire (o scendere) da piazzale Michelangelo e ammirare lo skyline cittadino. Sempre in Oltrarno, tra la natura e l’arte, è possibile passare una giornata anche al Giardino di Boboli (aperto sia oggi che domani dalle 8,15 alle 18,30, il biglietto intero costa 10 euro), mentre per ammirare la cupola e il campanile di Giotto da un’altra prospettiva ci sono gli Orti del Parnaso (oggi e domani dalle 7 alle 20), posti sopra al Giardino dell’Orticoltura. Oltre alla visita dei giardini più suggestivi, per una giornata all’insegna della natura i parchi più grandi di Firenze permettono di fare anche bei picnic. Alle Cascine per Pasquetta sarà presente anche il tradizionale mercato, oppure il parco dell’Anconella, a cui potremmo aggiungere il parco del Mensola. Se ci volessimo allontanare un po’, ecco il pratone dell’Olmo, lungo la via Faentina, oppure il parco mediceo di Pratolino. E perché no, Monte Morello sopra Sesto, oppure il parco di Mondeggi o quello di Fonte Santa, entrambi nel comune di Bagno a Ripoli.

Per i più piccoli, invece, nell’area Pettini Burresi delle Cure domani arriva ‘Fabulandia’ con Peter Pan, i pirati e le fate acrobatiche, che porteranno l’"isola che non c’è" in città. Uno spettacolo itinerante per famiglie che rende magica la natura, in un viaggio tra favola e realtà. Cinque i turni, dalle 10 alle 17,30 per vivere un’esperienza unica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3277678054, con un costo per adulti di 15 euro e per i bambini fino a 10 anni di 10 euro, sotto i 2 anni non pagano. A Signa, invece, domani si svolge il classico corteo storico per la festa della ‘Beata Giovanna’, con la partenza alle 8,30 dalla chiesa di San Miniato e l’arrivo previsto per le 12 sul sagrato della chiesa di San Giovanni, con la presenza degli sbandieratori e, infine, la benedizione di tutto il popolo. Nel corso della giornata di Pasquetta non mancheranno il mercato, gli stand gastronomici e un luna park. Oltre al concerto della Filarmonica Verdi nella pieve di San Lorenzo (alle 16,30) e l’apertura di alcune mostre e del museo civico.

Infine, per chi ama i fiori, torna, nel comune di Lastra a Signa, ‘Ginestra in fiore’. Via Chiantigiana, infatti, sarà chiusa domani al traffico dalle 8 alle 20 e si colorerà di piante e fiori, oltre a stand vintage, al modernariato e a qualche golosità che farà contenti anche i più piccini.

Oggi e domani sarà possibile anche immergersi nell’arte: i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi saranno aperti. Quindi, via libera agli Uffizi (Vasariano e Pitti chiusi per Pasquetta), alla Galleria dell’Accademia, al Museo di San Marco (dove sono di nuovo visibili la Cella 44 del dormitorio nord e la Sala Greca) e il Museo archeologico nazionale. Visitabili oggi e domani anche nei i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi.

