Mostro di Firenze, un esperto analizzerà lo squarcio nella tenda di Scopeti

Firenze, 4 novembre 2024 – Un esperto di tessuti analizzerà lo squarcio nella tenda di Scopeti: è iniziato stamani, in Procura, l'accertamento sul reperto in cui il mostro di Firenze uccise le sue ultime due vittime, i francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili nel settembre del 1985. L'analisi è stata richiesta dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, i legali del nipote di Mario Vanni, il postino di San Casciano condannato all'ergastolo per quattro duplici omicidi (tra cui quello di Scopeti): i due legali stanno preparando una richiesta di revisione della condanna alla corte d'appello di Genova.

Sempre nell'ottica della richiesta di revisione, i legali hanno effettuato un esperimento sulla piazzola di Scopeti, affidato ad entomologi. Secondo la conclusione degli esperti, il delitto è da retrodatare di almeno un giorno e questo inficerebbe la testimonianza del "supertestimone" Giancarlo Lotti.

Lotti descrisse anche il taglio della tenda da parte di Vanni, circostanza che oggi i legali vogliono accertare con l'affidamento al consulente Primo Brachi di Prato dell'analisi della compatibilità della rottura della tenda con una lama e con la dinamica descritta dal testimone. "Ringraziamo la fattiva collaborazione della procura della Repubblica che ci ha messo a disposizione tutto quello che abbiamo chiesto per le nostre attività legale alla richiesta di revisione”, ha detto l'avvocato Valter Biscotti.