La mostra sugli impressionisti arriva al Mercato Centrale

Firenze, 2 gennaio 2025 - La mostra del Museo degli Innocenti “Impressionisti in Normandia” arriva al primo piano del Mercato Centrale di Firenze con una serie di eventi e appuntamenti speciali.

Tour culturali, laboratori per bambini, biglietti sconto e rinfreschi animeranno l’inizio del nuovo anno grazie alla collaborazione tra Mercato Centrale e Museo degli Innocenti.

Il Mercato Centrale

La collaborazione prevede due laboratori per bambini, che si terranno sabato 11 gennaio e sabato 8 febbraio alla Terrazza Enoteca del primo piano del Mercato Centrale di Firenze, in cui i più piccoli potranno dipingere su tele fornite dal Museo degli Innocenti ispirandosi alla mostra. Inoltre, ci saranno due tour culturali del quartiere San Lorenzo con partenza dal Mercato Centrale, che si terranno domenica 26 gennaio e domenica 23 febbraio.

Le visite partiranno alle 11, avranno durata di circa un’ora e saranno tenute dall’associazione Colombo. Per chi partecipa al tour sarà possibile fermarsi e consumare al Mercato Centrale. Inoltre, è già possibile ritirare uno sconto per il biglietto della mostra all'info point del primo piano del Mercato Centrale di Firenze. Un’altra collaborazione tra Mercato Centrale e un museo fiorentino riguarda Palazzo Strozzi, dove è possibile ritirare una mappa con un itinerario per orientarsi nella città di Firenze e arrivare al Mercato Centrale, dove esibendo in cassa la mappa, è possibile consumare al bar e birreria approfittando di un 15% di sconto.