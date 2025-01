Musei, domenica ingresso gratuito. A Palazzo Vecchio c’è il Marzocco

Domenica 5 gennaio torna l’appuntamento con la ’Domenica al Museo’. Come ogni prima domenica del mese, infatti, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei e i luoghi della cultura statali del Mic. Come il complesso degli Uffizi (galleria visitabile anche il giorno della Befana, 8,15-18,30) e la Galleria dell’Accademia (aperta straordinariamente il 6 gennaio). Ma non solo. La prima domenica del mese i residenti della Città Metropolitana hanno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune, dalla Città Metropolitana e da Mus.E. I musei civici saranno regolarmente aperti anche per l’Epifania.

Tra le tante proposte, a Palazzo Vecchio, per i più piccoli c’è una divertente novità, con protagonista il Marzocco, il leone simbolo di Firenze. Un nuovo video animato firmato AnimaGo, che ancora una volta vede il piccolo Vanni protagonista, permetterà ai bambini di conoscere la storia del Marzocco dall’antichità fino ai giorni nostri, per poi intraprendere un percorso animato in museo alla ricerca dei numerosi leoni e leoncini in palazzo. A Palazzo Vecchio, poi, si può ammirare la mostra ’Michelangelo e il Potere’, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti, che approfondisce il rapporto del grande artista con i potenti del suo tempo. Sempre a Palazzo Vecchio è visitabile la mostra ’La Sala Grande. Giorgio Vasari al Servizio di Cosimo I’, un’occasione unica per approfondire la conoscenza della magnifica decorazione del salone dei Cinquecento, esito fra i più alti del rapporto fra il duca Cosimo, committente dell’impresa, e Giorgio Vasari, suo principale artifice.

A Palazzo Medici Riccardi sarà eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, su tutte ’Il matrimonio mistico di Santa Caterina’ di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Qui, poi, sono in corso due interessanti mostre: ’E fu sera e fu mattina’, la natura negli scatti di Valter Bernardeschi e l’esposizione ’Felice Carena. Vivere nella pittura’.

In Santa Maria Novella sarà presentato il concerto conclusivo del programma ’Armonie di Natale’ con l’ensemble Camerata Armonica: il quartetto di archi (Carlotta Bozzone, Adel Heredi, Elisabetta Costantini Pelosi, Monica Renna) eseguirà musiche di Mozart, Bach, Pachelbel.

Tra le altre opportunità, al Museo Novecento è visitabile la mostra ’Retroscena. Storie di residenza e dissidenza nella Collezione della ragione’ a cura di Sergio Risaliti, Eva Francioli e Chiara Toti. E ancora, al Museo Stefano Bardini sarà possibile apprezzare l’esposizione ’Officina Bardini. L’arte del legno’, un affascinante viaggio attraverso la tradizione artigianale del legno che caratterizzò i laboratori guidati da Stefano Bardini, il ’principe degli antiquari’, e da suo figlio Ugo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Prenotazioni per i Musei civici: 0552768224 e [email protected]; prenotazioni per Palazzo Medici Riccardi: 0552760552 e [email protected]