Morto all’età di 89 anni Elio Pagni. L’addio al luminare della medicina. Giani: "Un vero pioniere, visionario"

Si è spento giovedì, a 89 anni, il professor Elio Pagni (nella foto) luminare della medicina, ex primario della terapia intensiva e rianimazione di Careggi. Fra i suoi numerosi incarichi, era stato a lungo direttore del Dipartimento emergenza urgenza in Toscana, docente di anestesiologia e rianimazione, oltre che direttore del Centro regionale Organi e Tessuti. Da sempre residente a Firenze, dallo scorso novembre si era trasferito a Signa insieme alla moglie, per avvicinarsi alla figlia e al genero.

"È con profonda commozione che il presidente della Toscana Eugenio Giani e la direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione si stringono alla famiglia del professor Elio Pagni, venuto a mancare a 89 anni. Un professionista che ha posto le basi, a partire dal 1988, per la donazione e il trapianto in Toscana" si legge nella nota della Regione Toscana. "Elio Pagni – ha proseguito il governatore Giani - è stato un vero pioniere, un visionario. Ha dedicato la sua vita, con una passione instancabile, alla crescita e all’implementazione di quei processi donativi e trapiantologici che oggi sono un fiore all’occhiello della nostra Regione. Ha promosso con forza i valori della multidisciplinarietà: credeva fermamente che solo mettendo insieme competenze diverse si potesse raggiungere l’eccellenza. E aveva ragione".

"Credeva nella comunicazione, nella forza delle parole che uniscono, che spiegano e che rassicurano – ha aggiunto l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini -. E soprattutto credeva nel lavoro in squadra. Era un tessitore di relazioni, un catalizzatore di energie, capace di ispirare e motivare tutti coloro che gli stavano accanto". Un messaggio di cordoglio e di vicinanza è arrivato anche dal presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, che ha ricordato su Facebook l’impegno di Pagni. Pagni lascia la moglie, un figlio, una figlia, quattro nipoti e i tanti affetti di una vita ricca di impegni e passioni. I funerali si terrano alle ore 9 di oggi nella chiesa di San Giovanni Battista, nel centro storico di Signa.

Lisa Ciardi