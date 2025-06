Scomparso l’ex primario. Bartolini

Lutto in città per la scomparsa del dottor Fiorenzo Bartolini (nella foto), 94 anni, ex primario di Pediatria agli Ospedali di Barga e Lucca. La cerimonia di saluto si terrà domani alle ore 15 a Sant’Anna, alle Cappelle del commiato della Misericordia di Lucca.

Numerose le generazioni cresciute grazie anche alle sue cure, sempre esercitate con grande competenza e umanità. Classe 1931, dopo la Maturità al Liceo Classico “Machiavelli”di Lucca si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, nel 1958, specializzandosi poi in Medicina Interna e quindi in Pediatria. Era entrato come assistente all’Ospedale di Lucca nel 1960, poi era stato qui Aiuto di Pediatria dal ’68 al ’70, quando era diventato Primario di Pediatria Ospedale di Barga, rimanendovi fino al 31 dicembre 1984. Poi era stato Primario di Pediatria all’Ospedale di Pescia dall’1 gennaio ’85 al 31 dicembre ’96 e infine Primario di Pediatria all’Ospedale di Lucca, dall’1 gennaio 1995 al 31 marzo 1998, quando era andato in pensione.

Era stato anche consigliere comunale di Barga dal 1975 al 1980 e consigliere provinciale di Lucca dal 1990 al 1994, ricoprendo anche il ruolo di Assessore provinciale

all’Ambiente nell`ultimo anno del mandato. Poi era stato nominato presidente dell’Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali di Lucca dal settembre ’98 e confermato Presidente della S.p.A. Farmacie Comunali fino al 14 gennaio 2008. Nel periodo giugno 2003 - giugno 2004 era stato Presidente del Lions Club Lucca Host, mentre dal 2008 al 2013 aveva fatto parte del Cda della “Fondazione Centro Studii sull’ Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti “, in rappresentanza deI Comune.