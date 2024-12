Dipendente di un resort muore precipitando con un veicolo elettrico nella struttura

Barberino del Mugello (Firenze), 13 dicembre 2024 – Tragedia in una struttura agrituristica del Mugello. Una donna di 49 anni, Teresa Carceo, dipendente della struttura stessa, è morta cadendo con un mezzo elettrico in un terrazzamento nei dintorni. E’ accaduto nella giornata di giovedì 12 dicembre.

Ancora da capire cosa sia accaduto, se si sia trattato di un incidente o se la donna abbia avuto un malore. Teresa Carceo stava percorrendo, con il veicolo, un tratto in discesa. A un certo punto avrebbe perso il controllo del mezzo. Il tragico volo è stato di quattro metri. L’allarme è stato dato subito. Nel resort sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Barberino del Mugello.ù

Per la donna non c’è stato niente da fare, nonostante ogni tentativo di rianimazione. Si è trattato di un incidente sul lavoro, e per questo è intervenuto anche personale della Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl. Adesso sono i carabinieri di Borgo San Lorenzo a indagare sulla vicenda. Si cerca di ricostruire gli attimi dell’incidente. Profondo il cordoglio in tutta la zona. Teresa Scarceo era una lavoratrice apprezzata. Tanti i messaggi di lutto sui social network.

"Riascolto i tuoi vocali che non cancellerò mai. Sempre sorridente, sempre scherzosa. Ancora non ci credo”, scrive una collega su Facebook. “Ciao Teresa sarai sempre nei nostri cuori, non ci sono parole, ti ricorderò sempre con il tuo sorriso di tutte le mattine”, si legge ancora.