Operaio muore sul lavoro travolto dal peso di una catasta di legna

Firenze, 4 dicembre 2024 – Incidente mortale sul lavoro. Ancora una tragedia, questa volta avvenuta nella provincia di Padova. La vittima è un operaio di 48 anni, dipendente di una ditta toscana. L’uomo ha perso la vita travolto da una catasta di legna, mentre era intento a tagliare dei tronchi d'albero. Per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente sono in corso le indagini.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45 a San Giorgio in Brenta, frazione del comune di Fontaniva (Padova). L'uomo è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cittadella (Padova) assieme allo Spisal.