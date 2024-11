Incidente sul lavoro, ragazzo di 26 anni portato con Pegaso in ospedale

Grosseto, 20 novembre 2024 – Un altro incidente sul lavoro. È successo in tarda mattinata, intorno alle ore 11, in un podere nel comune di Massa Marittima.

Al momento la dinamica dell’infortunio non è nota, ma un ragazzo di 26 anni ha riportato ferite serie ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 per trasportarlo il prima possibile in ospedale. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti oltre al Pegaso l’ambulanza infermieristica della Pubblica assistenza di Massa Marittime, le forze dell’ordine e il personale della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.