Aurelia, schianto fatale. Muore dopo otto giorni. Angela Francese era una nota politica ex Pci

CAPALBIONella sua lunga vita politica ha collaborato con Nilde Iotti nell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ed è stata la prima donna ad entrare nella segreteria provinciale del Pci a Napoli, la sua città d’origine. Angela Francese aveva 74 anni. Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, era in auto con il fratello, sull’Aurelia in provincia di Grosseto. All’altezza del Chiarone, uno scontro frontale violentissimo, le è costato la vita. La donna e il fratello sono stati portati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Lei, in condizioni che non sembravano gravissime, è poi stata ricoverata in Rianimazione dov’è morta ieri, dopo 8 giorni d’agonia. Viveva a Melito, ma era originaria di Secondigliano e nella sua carriera politica ha scritto pagine importanti della Sinistra del dopoguerra. Il giorno di Pasquetta era in auto con il fratello quando si è scontrata frontalmente con una vettura che veniva dalla direzione opposta. Il 63enne che era al volante dell’altra auto è stato soccorso con Pegaso e portato alle Scotte di Siena. Angela e il fratello, invece, sono stati soccorsi con le ambulanze della Cri di Orbetello e Capalbio e portati al Misericordia. Le condizioni della donna non sono apparse subito gravissime: poi è stata subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico.Dopo 8 giorni, ieri, se n’è andata. La salma, ora, è a disposizione della procura. Esponente del Pci napoletano, (veniva dalle Frattocchie) Angela Francese veniva dalla fabbrica, dove aveva messo il suo impegno come sindacalista della Cgil per i diritti delle operaie e delle lavoratrici campane. Era stata eletta per diverse legislature alla Camera (dal 1979 al 1992) collaborando come segretaria nell’Ufficio di Presidenza di Nilde Iotti con cui costruì un legame non solo politico ma anche umano. Nel 1972 era stata invitata alla presidenza del Congresso del Pci di Milano che incoronerà Enrico Berlinguer come segretario del partito, a testimonianza dell’impegno sindacale femminile all’interno delle fabbriche.