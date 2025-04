Aumentare i parcheggi. Il Comune cerca spazi dove realizzarli

MONTE ARGENTARIOIl Comune di Monte Argentario vuole ampliare i parcheggi e pubblica una manifestazione di interesse per individuare aree private in caso di esigenze contingibili e urgenti. La procedura pubblica di partecipazione nasce dal territorio che, nel periodo primaverile ed estivo, è interessato da un afflusso turistico di grande rilevanza, soprattutto in prossimità delle aree balneari, assumendo proporzioni tali da provocare una notevole mole di traffico e di concentrazione di camper, caravan e mezzi similari, con conseguenti gravi problemi di viabilità e gravi difficoltà per l’accesso di mezzi di soccorso e pronto intervento nei centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Per questo l’amministrazione, con l’obiettivo di eliminare gravi pericoli per la sicurezza e l’ordinato svolgimento del traffico stradale e per l’incolumità dei cittadini, adotta provvedimenti sindacali per individuare aree, anche in proprietà privata, da destinare temporaneamente e in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione a parcheggi pubblici strategici rispetto alle zone maggiormente frequentate. Tutti coloro che abbiano interesse possono presentare al protocollo del Comune, entro il 14 maggio, la propria manifestazione di disponibilità.