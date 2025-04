Corsi gratuiti di specializzazione

Iscrizioni aperte per due corsi organizzati da Confcommercio. Il primo è ’Per la soddisfazione e fidelizzazione dei clienti’, un percorso intensivo di 40 ore in presenza, che approfondisce il valore strategico delle vendite e l’importanza dell’approccio relazionale nella gestione del cliente. In un contesto in cui marketing e vendite si intrecciano sempre più, il corso offre strumenti per comprendere e soddisfare le aspettative del consumatore in modo consapevole ed efficace.

Il secondo corso, ’Diventa l’addetto al punto vendita del futuro’, guarda invece al retail in evoluzione. Lo store 5.0 è un ambiente in cui le competenze tradizionali si fondono con quelle digitali, relazionali e sostenibili. Questo corso, della durata di 470 ore in aula, 400 di stage e 30 di accompagnamento, punta a formare figure professionali complete, capaci di gestire l’area vendita, la cassa, la relazione con il cliente e la disposizione del punto vendita. Particolare attenzione è dedicata a contenuti innovativi come l’armocromia, la psicologia del cliente e il visual merchandising, rendendo questo percorso altamente attrattivo per chi desidera distinguersi nel settore.

I corsi sono gratuiti e riservati a soggetti con specifici requisiti, per i quali è possibile verificare l’idoneità direttamente contattando gli uffici dell’Agenzia Formativa di Ascom Confcommercio Maremma, con sede in via Tevere 17, a Grosseto. E’ possibile scrivere una mail [email protected] o telefonare allo 0564470232.