Arezzo, 30 aprile 2025 – Un parto d’emergenza nella notte. Il ringraziamento del Comune di Sansepolcro alla Croce Rossa

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, alle ore 00:45, l’equipaggio della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sansepolcro è intervenuto con prontezza per assistere una donna in travaglio nel territorio comunale.

All’arrivo sul posto, i soccorritori Fabio e Davide La Monica hanno immediatamente valutato la situazione, riscontrando che la neonata era ormai prossima alla nascita. Grazie alla loro competenza e sangue freddo, sono riusciti ad assistere il parto in loco, garantendo la sicurezza della mamma e della piccola Leila, venuta al mondo pochi minuti prima dell’una.

Dopo le prime cure e con il supporto dell’equipe sanitaria dell’emergenza-urgenza giunta successivamente, madre e figlia sono state trasportate presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dove sono state accolte in buone condizioni di salute.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sansepolcro – dichiara il Sindaco Fabrizio Innocenti – esprimo un profondo e sincero ringraziamento alla Croce Rossa e in particolare a Fabio e Davide La Monica, per la prontezza, la competenza e l’umanità con cui hanno gestito un momento tanto delicato quanto straordinario. Questo episodio ci ricorda, ancora una volta, il valore inestimabile del servizio svolto quotidianamente dai nostri volontari e operatori del soccorso, veri presìdi di umanità e sicurezza per il nostro territorio.”

Una storia a lieto fine che parla di vita, dedizione e spirito di servizio.

Benvenuta, piccola Leila.