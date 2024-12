Famiglia sterminata dal monossido, raggio di speranza dopo la tragedia: la bimba migliora

Firenze, 27 dicembre 2024 – Ci sono segnali positivi per la l’unica sopravvissuta alla tragedia di San Felice a Ema. La piccola di sei anni, ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer per l’intossicazione in cui hanno perso la vita i genitori e suo fratello, fa infatti progressi.

“Le condizioni continuano a migliorare - fanno sapere dal Meyer dove la piccola è ricoverata da una settimana - I medici stanno progressivamente riducendo la sedazione”.

Passi in avanti piccoli ma continua, che confermano una tendenza iniziata alla vigilia di Natale, che aveva fatto dire al direttore sanitario del Meyer, Emanuele Gori, che “essere stabili è già un fatto positivo, sicuramente i tre trattamenti di ossigenoterapia iperbarica hanno avuto un certo risultato. La bambina è ancora sedata quindi è necessario che siano fatte ulteriori valutazioni ma ribadisco che il fatto che le condizioni siano stabili è già positivo”.

“Ci vorrà del tempo - ha detto ancora il medico facendo il punto sanitario -, la bambina andrà piano piano riportata allo stato di veglia, poi faremo ulteriori approfondimenti”, ha aggiunto Gori.

Intanto, si apprende sempre dall’ospedale, per la tutela legale della piccola è stato nominato provvisoriamente il responsabile dell’anestesia e della rianimazione del Meyer, dottor Zaccaria Ricci. Accanto alla piccola ci sono sempre i parenti.