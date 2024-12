Striscione alla partita per l’addio. E la squadra ricorda un gol decisivo

La notizia della tragedia di Ponte a Ema ha raggiunto anche il "Poggio a Caiano 1909", la società in cui Elio Racheli aveva iniziato a giocare a calcio lo scorso anno. Vi era rimasto per pochi mesi, ma tanto è bastato per lasciare un segno e per far sì che il club non lo dimenticasse ed esprimesse cordoglio per la scomparsa del giovanissimo. "Un ragazzino tranquillo, parte integrante di un gruppo solido che frequentava la stessa scuola qui a Poggio e che era molto unito – ha commentato il dirigente Andrea Drovandi a nome della società – ricordiamo ancora un gol decisivo che fece nella scorsa stagione. I compagni sono scossi e profondamente addolorati. Come club, oltre ad unirci al dolore dei familiari, vogliamo ricordarlo con un‘iniziativa a lui dedicata".

L‘omaggio ad Elio si concretizzerà oggi pomeriggio al campo sportivo di Grignano, poco prima della partita fra Prato e Poggio a Caiano valida per il campionato esordienti A con fischio d‘inizio alle 14: gli ex compagni di Elio esporranno uno striscione in sua memoria. L‘inizio dell‘incontro sarà infine preceduto da un minuto di silenzio in segno di raccoglimento, al quale si uniranno entrambe le squadre. Elio Racheli insieme alla mamma Claudia Fabbrizzi risiedeva a Campi Bisenzio, nella campagna di Sant‘Angelo a Lecore e come per tutti coloro che vivono nelle "zone di confine", il legame con Poggio è stato intenso.

"Elio e la mamma Claudia erano sempre insieme, molto legati. Frequentava ancora Poggio e la vedevo sempre insieme a lui: non riesco a immaginare il dolore che prova e vorrei abbracciarla": così un’educatrice del nido "Scacco Matto" di Poggio ricorda Elio Racheli. Il bambino ha poi frequentato la materna del Sacro Cuore nell‘anno 2018/2019 e le maestre, insieme alla madre generale suor Annalisa Colli, lo ricordano ancora ed esprimono vicinanza alla mamma. Nel settembre scorso Elio è entrato in prima media ed è rimasto alla "Filippo Mazzei" fino al 7 novembre per poi trasferirsi all‘istituto degli Scolopi a Sesto Fiorentino. Ieri mattina quando la notizia è circolata nella scuola le professoresse, pur avendo conosciuto poco lo studente, sono rimaste molto turbate e dispiaciute. Anche loro si stringono alla mamma Claudia. Il Comune di Poggio ha ricordato Elio con un post sulla pagina social esprimendo "profonda commozione". Parole di conforto sono rivolte a Claudia Fabbrizzi anche dal parroco di Sant‘Angelo a Lecore don Andrea Coppini che però non ha avuto occasione di conoscere la famiglia.

Giovanni FiorentinoM. Serena Quercioli